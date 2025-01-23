«Сомнительная угроза». Как Запад отреагировал на ультиматум Трампа Путину и требования «заключить сделку» по Украине

Guardian назвал сомнительной угрозу Трампа ввести пошлины и санкции против РФ

Ряд западных изданий отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России и его ультиматум президенту РФ Владимиру Путину с требованием заключить сделку по Украине.

CNN, комментируя обещание американского лидера ввести новые санкции против России, если она откажется в ближайшее время заключить мирное соглашение, обратило внимание на то, что позиция Трампа была жестче по отношению к Москве, чем это можно было ожидать.

Трамп был беспрецедентно резок, сосредоточившись на экономическом ущербе, нанесенном России CNN

Агентство Bloomberg допустило, что администрация нового главы Белого дома может нанести удар по крупнейшим российским нефтяным компаниям, что уже одобрил будущий министр финансов Скотт Бессент.

Бессент говорил об этом 16 января. Политик подчеркнул, что введенных прошлой администрацией санкций недостаточно, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров для завершения боевых действий на Украине. «Я на 100 процентов выступаю за поднятие санкций, особенно против крупных представителей российского нефтяного сектора», — заявил он.

Трамп в свою очередь пригрозил задушить торговлю России при помощи введения высоких пошлин на все товары, поставляемые из РФ в Соединенные Штаты и другие страны. Он предупредил, что пойдет на эти меры вопреки своей «любви к российскому народу», чтобы заставить власти РФ сесть за стол переговоров по Украине и заключить мирную сделку.

Bloomberg указывает на ограниченный потенциал воздействия на российский экспорт в США

Тем не менее, Bloomberg, как и некоторые другие СМИ, не уверено в том, что экономическое давление окажет существенное влияние на Москву, с учетом уже наложенных санкций.

Среди других вариантов мер агентство называет санкции против банков третьих стран, которые работают с платежами в интересах России, и конфискацию замороженных российских золотовалютных резервов в размере примерно 300 миллиардов долларов. Оба этих сценария сопряжены с рисками, подчеркивается в публикации.

Потенциал для сокращения российского экспорта в США, как указывают авторы статьи, ограничен, поскольку в 2023 году американские компании импортировали из России товары на сумму около 4,6 миллиарда долларов, что составляет менее 0,2 процента от общего объема импорта США.

США уже ввели обширные санкции против России, хотя им было трудно убедить некоторых ключевых торговых партнеров Москвы, таких как Индия, сократить торговлю с РФ Bloomberg

Ряд изданий также усомнились в эффективности экономических мер против России

Как отмечает газета The Guardian, в заявлении Трампа не упоминается о поставках Киеву дополнительных вооружений, что свидетельствует о переходе к экономическим мерам в отношении Москвы.

Учитывая сокращение американско-российской торговли и ряд санкций против РФ, эффективность прямой угрозы Трампа ввести пошлины сомнительна The Guardian

Аналогичной позиции придерживается портал Axios. Неясно, окажет ли новая угроза Трампа значительное давление на Россию и заставит ли Москву изменить свою позицию на переговорах, говорится в публикации.

Угроза ввести пошлины на российский экспорт и санкции против российских компаний сейчас имеет гораздо меньшее практическое значение, чем в прошлые годы, учитывая, что российская торговля резко сократилась Бен Берковиц редактор Axios

Газета The Washington Post отмечает, что Трамп, хотя и известен угрозами странам введением высоких тарифов, может не следовать своим же обещаниям в полной мере. Так, после победы на выборах он угрожал в первый же день своего президентства обложить пошлинами импорт из Канады и Мексики, но этого не произошло, и уже после инаугурации республиканец изменил свою позицию, объявив, что сделает это 1 февраля.

Reuters также указывает на низкий объем торговли между Россией и США: поставки российских нефтепродуктов и ряда металлов упали до нуля, но американский бизнес по-прежнему импортирует такие товары, как удобрения, уран, палладий и родий на сумму более одного миллиарда долларов по каждой позиции. «Один из способов нанести России серьезный удар — прекратить использование российской древесины в готовых изделиях, поступающих из Китая, Вьетнама и других стран», — сказал в беседе с агентством торговый юрист из вашингтонской юридической фирмы Wiley Rein Тим Брайтбилл.

Associated Press напомнило, что Россия уже является одной из стран, на которые наложено наибольшее количество санкций. «Кроме того, другие страны, такие как Иран и Северная Корея, которых чаще всего обвиняют в оказании России военной помощи, находятся под еще более жесткими санкциями США», — говорится в материале.

CNN считает, что Трамп не будет принимать решения, не поговорив с Путиным

Телеканал CNN полагает, что любое решение Трампа не будет реализовано, пока он не поговорит с президентом России Владимиром Путиным.

Какой вариант ни выбрал бы Трамп, он вряд ли прибегнет к нему, не поговорив с Путиным, поскольку уверен, что прямой диалог может привести к положительным результатам CNN

The New York Times обратило внимание на фразу президента о том, что он любит русский народ. «Трамп все же нашел момент для комплимента Путину», — пишет издание. Как и многие другие медиа, газета напоминает об очень низких показателях российско-американской торговли, которую Трамп угрожает ограничить. «Весь объем торговли между странами за январь-ноябрь 2024 года составил всего 3,4 миллиарда долларов», — указывает NYT, сравнивая это с объемом торговли между США и Канадой на 700 миллиардов за тот же период.

На Западе прокомментировали слова Трампа о советских потерях во Второй мировой войне

Политический репортер CNBC Дэн Мэнган прокомментировал слова Трампа о советских потерях во Второй мировой войне, заметив, что названная президентом цифра в 60 миллионов значительно превышает экспертные оценки в том числе американских источников.

Трамп заявил, что Россия помогла американцам победить во Второй мировой войне. «Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жителей», — сказал политик.

Его высказывания возмутили российских военкоров. «"Россия помогла нам выиграть войну (Великую Отечественную)". Еле уломали в 1944-м этих англосаксов принять участие в боевых действиях в Европе», — прокомментировал слова американского лидера Александр Сладков.

