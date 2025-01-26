FT: Дипломаты США попросили Госдеп исключить Украину из заморозки помощи

Американские дипломаты обратились в Госдеп с запросом об исключении связанных с Украиной программ из 90-дневной заморозки иностранной помощи. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документы и источники.

Запросили срочное исключение программ, связанных с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи и приказов о «прекращении работ», изданных госсекретарем Марко Рубио Financial Times

По данным FT, дипломаты бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента попросили Рубио полностью исключить работу Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине из указа Трампа, объясняя это соображениями национальной безопасности.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США вводит немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Приказы о прекращении финансирования будут распространяться на все страны, кроме Израиля и Египта. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.

Трамп подтвердил информацию о заморозке помощи США другим странам

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о заморозке американской помощи другим странам.

Я ввел заморозку наймов федеральных служащих, заморозку регулирования, заморозку иностранной помощи! Дональд Трамп президент США

Он добавил, что создал новый департамент эффективности государственного управления, который возглавил бизнесмен Илон Маск. Президент пообещал, что в ведомстве будет «много хороших людей».

Трамп не уточнил, каких именно программ иностранной помощи коснулась заморозка, для каких стран и на какой срок.

20 января он подписал указ, который подразумевает приостановку 30 выплат разнообразным грантовым организациям на три месяца. В том числе это касается организаций, финансируемых через Агентство США по международному развитию. После проведения экспертизы выплаты могут быть возобновлены.

При этом глава государства не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине.

На Украине сообщили, что военная помощь США продолжается

В Киеве, в свою очередь, опровергли сообщения о прекращении помощи. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее Андрей Коваленко глава ЦПД при СНБО Украины

Украинское издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского писало, что Киев продолжает получать военную помощь от США по уже одобренным программам, несмотря на указ Трампа.

Знаю, что было ограничение гуманитарных программ, программ для институций во всем мире. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена Владимир Зеленский президент Украины

До этого президент США заявлял, что российско-украинский конфликт продолжается из-за действий Киева. По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры между странами.

Раскрыты последствия заморозки помощи Украине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предположил, чем обернется для Украины приостановка военной помощи США. Он подчеркнул, что теперь Киеву осталось только согласиться на переговоры с Москвой.

Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры. Иначе придется наблюдать за тем, как ВСУ разваливаются, что приведет либо к безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту Туомас Малинен профессор Хельсинкского университета

Западное издание The Times связывает негативные для Украины сценарии завершения конфликта также с приостановкой американской помощи.

Первый сценарий включает поражение республики. Это, по мнению авторов статьи, произойдет, если США прекратят поддержку, однако американский президент Дональд Трамп «будет опасаться допустить такой катастрофический исход». Второй вариант — это «плохой мир», когда в отсутствие помощи от Соединенных Штатов Киев подпишет мирное соглашение, которое приведет к разделению страны.

