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23:59, 25 января 2025Мир

Американские дипломаты попросили исключить Украину из заморозки иностранной помощи

FT: Дипломаты США попросили исключить Украину из заморозки иностранной помощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Американские дипломаты обратились в госдеп с запросом об исключении связанных с Украиной программ из 90-дневной заморозки иностранной помощи. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документы и источники.

«Запросили срочное исключение программ, связанных с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи и приказов о "прекращении работ", изданных госсекретарем Марко Рубио», — отмечает издание.

По данным FT, дипломаты бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента попросили Рубио полностью исключить работу Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине из указа Трампа, объясняя это соображениями национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает получать военную помощь от США по уже одобренным программам, несмотря на указ нового президента Дональда Трампа.

20 января Трамп подписал указ, который подразумевает приостановку 30 выплат разнообразным грантовым организациям на три месяца. В том числе это касается организаций, финансируемых через Агентство США по международному развитию. После проведения экспертизы выплаты могут быть возобновлены.

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