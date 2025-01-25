США продолжили предоставлять военную помощь Украине

Украина продолжает получать военную помощь от США по уже одобренным программам, несмотря на указ нового президента Дональда Трампа. Об этом сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
«Знаю, что было ограничение гуманитарных программ, программ для институций во всем мире. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена», — заявил глава государства.
20 января Трамп подписал указ, который подразумевает приостановку 30 выплат разнообразным грантовым организациям на три месяца. В том числе это касается организаций, финансируемых через Агентство США по международному развитию. После проведения экспертизы выплаты могут быть возобновлены.
Ранее бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил, что у Трампа нет готового решения по украинскому конфликту.