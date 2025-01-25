США продолжили предоставлять военную помощь Украине

Зеленский: Украина продолжает получать военную помощь от США

Украина продолжает получать военную помощь от США по уже одобренным программам, несмотря на указ нового президента Дональда Трампа. Об этом сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

«Знаю, что было ограничение гуманитарных программ, программ для институций во всем мире. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена», — заявил глава государства.

20 января Трамп подписал указ, который подразумевает приостановку 30 выплат разнообразным грантовым организациям на три месяца. В том числе это касается организаций, финансируемых через Агентство США по международному развитию. После проведения экспертизы выплаты могут быть возобновлены.

Ранее бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил, что у Трампа нет готового решения по украинскому конфликту.