На Западе заявили об отсутствии решения Трампа по конфликту на Украине

Полковник Бод: У Трампа нет решения конфликта на Украине

После недавних заявлений президента США Дональда Трампа о мире на Украине и призывов к России стало ясно, что у него нет решения конфликта. Об этом заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью военному в отставке, подполковнику армии США Дэниелу Дэвису. Запись беседы доступна на YouTube.

«Трамп выдвинул ультиматум обеим сторонам, чтобы они нашли способ решить конфликт, и это интересно, потому что показывает, что у него самого нет решения», — высказался западный военный.

По мнению полковника, американский лидер намерен добиться того, чтобы Москва и Киев провели переговоры между собой, а Вашингтон мог полностью отстраниться. Он также подчеркнул, что объявленная Трампом остановка помощи Украине относится только к новым проектам, а все старые планы по поставке вооружения продолжат работать.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал немедленно завершить конфликт на Украине. Он добавил, что страна находится в плачевном состоянии в результате боевых действий.

До этого президент США заявил, что российско-украинский конфликт продолжается из-за действий Киева. По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры между странами.