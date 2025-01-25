Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:53, 25 января 2025Мир

На Западе заявили об отсутствии решения Трампа по конфликту на Украине

Полковник Бод: У Трампа нет решения конфликта на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Leah Millis / Reuters

После недавних заявлений президента США Дональда Трампа о мире на Украине и призывов к России стало ясно, что у него нет решения конфликта. Об этом заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью военному в отставке, подполковнику армии США Дэниелу Дэвису. Запись беседы доступна на YouTube.

«Трамп выдвинул ультиматум обеим сторонам, чтобы они нашли способ решить конфликт, и это интересно, потому что показывает, что у него самого нет решения», — высказался западный военный.

По мнению полковника, американский лидер намерен добиться того, чтобы Москва и Киев провели переговоры между собой, а Вашингтон мог полностью отстраниться. Он также подчеркнул, что объявленная Трампом остановка помощи Украине относится только к новым проектам, а все старые планы по поставке вооружения продолжат работать.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал немедленно завершить конфликт на Украине. Он добавил, что страна находится в плачевном состоянии в результате боевых действий.

До этого президент США заявил, что российско-украинский конфликт продолжается из-за действий Киева. По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры между странами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Более десятка украинских дронов сбили у берегов Крыма

      Путин поручил проверить эффективность защиты детей от опасной информации

      Российская девушка-боец ММА ударила тренера после поражения на турнире. Ее уволили из UFC

      Минобороны России заявило о поражении военных аэродромов и складов хранения дронов ВСУ

      Поветкин впервые прокомментировал дисквалификацию из-за допинга

      Путин поручил повысить размер пособия по беременности и родам для студенток

      Стала известна судьба денег на счету в Монако основателя «Б.Ю. Александров»

      Пушков оценил решение Трампа приостановить поддержку Украины

      На Западе заявили об отсутствии решения Трампа по конфликту на Украине

      Украинские войска выпустили около 50 боеприпасов по Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше