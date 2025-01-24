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07:31, 24 января 2025Мир

Трамп потребовал немедленного завершения конфликта на Украине

Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен немедленно
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Российско-украинский конфликт должен закончиться немедленно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что конфликта следовало избежать. Трамп также указал на плачевное состояние Украины, отметив, что она оказалась опустошена в результате боевых действий.

Ранее Трамп возложил ответственность за продолжение конфликта на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, тот сорвал заключение соглашения о мирном урегулировании, поскольку хотел воевать.

До этого американский президент изъявил желание немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Он также сообщил, что получает сигналы о готовности главы России провести с ним личную встречу.

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