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02:31, 24 января 2025Мир

Трамп заявил о получении сигналов о готовности Путина к встрече с ним

Трамп заявил, что слышал о желании Путина встретиться с ним
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что получает сигналы о готовности российского лидера Владимира Путина провести с ним личную встречу. Об этом сообщает Reuters.

«Насколько я слышал, Путин хотел бы встретиться со мной, и мы встретимся, как только сможем. Я готов встретиться немедленно», — подчеркнул глава Белого дома. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский уже выразил готовность заключить сделку, чтобы положить конец конфликту.

Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Путина умным человеком. Он также отметил, что готов встретиться с российским лидером в любое время. При этом Трамп допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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