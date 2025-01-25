На Западе описали четыре возможных сценария окончания конфликта на Украине

Times: Окончание конфликта на Украине имеет 4 сценария, включая поражение Киева

Западное издание The Times описало четыре возможных сценария окончания конфликта на Украине. В статье отмечается, что страна «стоит на коленях, хотя еще не сломлена».

Издание считает картину на поле боя мрачной, напоминая, что российские военные в 2024 году взяли под контроль в шесть раз больше территорий, чем годом ранее.

Первый сценарий включает поражение Украины. Это, по мнению авторов статьи, произойдет, если США прекратят поддержку, однако американский президент Дональд Трамп «будет опасаться допустить такой катастрофический исход».

Второй вариант — это «плохой мир», когда в отсутствие помощи от Соединенных Штатов Киев подпишет мирное соглашение, которое приведет к разделению страны.

Третьим сценарием издание называет режим прекращения огня, как часть переходной фазы перед окончательным урегулированием. «Это может привести к региональной стабильности и выживанию Украины с ограниченной безопасностью и экономическими гарантиями», — говорится в публикации. Однако непосредственно завершение боевых действий без дальнейшего реального завершения конфликта станет заморозкой, которая может прекратиться в любое время.

Последний вариант — это урегулирование, при котором Киев окажется «в позиции силы» с подачи США. Усиление Украины предполагает введение Трампом антироссийских санкций и обещание поддержать республику оружием и деньгами, если Москва решит уклониться от мирных переговоров. Однако даже в этом случае издание считает маловероятным возвращение страны к границам 1991 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спонсоры Киева должны заставить Зеленского отменить запрет на переговоры с Москвой. Он отметил, что украинский президент не спешит отменять свой запрет.

