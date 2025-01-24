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18:16, 24 января 2025Бывший СССР

Путин обратился с просьбой к спонсорам Киева

Путин: Спонсоры Киева должны заставить Зеленского отменить запрет на переговоры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что спонсоры Киева должны заставить Владимира Зеленского отменить запрет на переговоры. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что Зеленский не спешит отменять свой запрет на переговоры с Москвой. По его словам, спонсоры Украины дают ей указания. «Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставить его это сделать», — подчеркнул Путин.

Ранее российский президент подтвердил, что Москва готова к переговорам. Однако есть некоторые вопросы, которые требуют особого внимания, отметил он.

В конце 2024 года Путин назвал условия переговоров с Киевом. Российский лидер упоминал, что они должны основываться на реалиях, складывающихся сейчас на фронте.

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