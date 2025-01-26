Трамп подтвердил информацию о заморозке помощи США другим странам

Трамп подтвердил, что США заморозили помощь другим странам

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о заморозке американской помощи другим странам, передает РИА Новости.

«Я ввел заморозку наймов федеральных служащих, заморозку регулирования, заморозку иностранной помощи!», — подчеркнул политик.

Он добавил, что создал новый департамент эффективности государственного управления, который возглавил бизнесмен Илон Маск. Президент пообещал, что в ведомстве будет «много хороших людей».

Трамп не уточнил, каких именно программ иностранной помощи коснулась заморозка, для каких стран и на какой срок. 20 января он подписал указ, который подразумевает приостановку 30 выплат разнообразным грантовым организациям на три месяца. В том числе это касается организаций, финансируемых через Агентство США по международному развитию. После проведения экспертизы выплаты могут быть возобновлены.

При этом глава государства не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине. В Киеве, в свою очередь, опровергли сообщения о прекращении помощи.