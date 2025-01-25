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01:11, 26 января 2025Мир

Раскрыты последствия заморозки помощи Украине

Финский профессор Малинен: Украине остались переговоры без помощи США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предположил, чем обернется для Украины приостановка военной помощи США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Малинен раскрыл последствия заморозки помощи Украине и подчеркнул, что теперь Киеву осталось только согласиться на переговоры с Москвой.

«Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры. Иначе придется наблюдать за тем, как ВСУ разваливаются, что приведет либо к безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту», — отметил Малинен.

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о заморозке американской помощи другим странам. При этом политик не уточнил, каких именно программ иностранной помощи коснулась заморозка, для каких стран и на какой срок.

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