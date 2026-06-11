Американский производитель отзовет сотни тысяч машин

Reuters: Ford отзывает в США 548 463 автомобиля из-за дефекта центральной консоли

Американский автоконцерн Ford отзовет в США 548 463 автомобиля. Об этом со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения страны сообщает Reuters

Решение производителя коснется сотен тысяч внедорожников модели Ford Expedition, сошедших с конвейеров с 2018 по 2024 год. Причиной отзывной кампании стал дефект центральной консоли. Проблема может быть связана с хромированной отделкой, которая со временем может вздуваться и отслаиваться, образуя острые края.

Дилеры бесплатно проведут осмотр и при необходимости заменят центральные консоли.

Ранее стало известно, что Chrysler, североамериканское подразделение Stellantis, отзовет более 419 тысяч машин Jeep. Отзывную кампанию объявили из-за ошибки в работе программного обеспечения, которая может привести к задержке срабатывания подушек безопасности. Производитель отзовет суммарно 419 035 автомобилей моделей Jeep Grand Cherokee 2022-2026 годов выпуска и Jeep Grand Cherokee L 2023-2025 годов выпуска.

