Производитель Jeep отзовет сотни тысяч машин

Chrysler отзовет более 419 тысяч машин Jeep из-за ошибки в работе программного обеспечения

Chrysler, североамериканское подразделение Stellantis, отзовет более 419 тысяч машин Jeep. Об этом со ссылкой на заявление Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщает РИА Новости.

Отзывную кампанию объявили из-за ошибки в работе программного обеспечения, которая может привести к задержке срабатывания подушек безопасности. Производитель подвергнет отзыву суммарно 419 035 автомобилей моделей Jeep Grand Cherokee 2022-2026 годов выпуска и Jeep Grand Cherokee L 2023-2025 годов выпуска.

«Ошибка программного обеспечения в контроллерном модуле удерживающих систем может привести к задержке срабатывания боковых подушек безопасности во время аварии. Следовательно, эти транспортные средства не соответствуют требованиям Федерального стандарта безопасности транспортных средств № 214 "Защита от бокового удара"», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что компания Tesla отзовет с американского рынка 14 575 внедорожников Model Y. Причиной такого решения стало то, что на эти машины не наклеили сертификационные шильдики с указанием весовых характеристик. Как пояснили чиновники, отсутствие этого элемента может привести к перегрузке автомобилей клиентами, что, в свою очередь, «увеличивает риск аварии».