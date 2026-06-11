Жители российского города сообщили о пожаре и взрывах

Жители Новосибирска сообщили о пожаре и взрывах в районе завода «Экран»

Жители Новосибирска сообщили о пожаре и взрывах в районе завода «Экран». Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

Очевидцы заметили большой столб дыма неподалеку от улицы Магаданской в промышленной зоне Калининского района российского города.

Одна из свидетельниц поделилась, что слышала звуки пожарной сирены. Как утверждает женщина, запаха гари в Новосибирске нет.

Другие горожане подчеркнули, что звучали взрывы. Черный дым виден во всех частях Новосибирска.

В региональном управлении МЧС России уточняют информацию о произошедшем.

Ранее сообщалось, что объекты промышленности загорелись в Волгоградской области после налета Вооруженных сил Украины (ВСУ). 60-летний сотрудник одного из предприятий не выжил, еще два человека получили травмы.