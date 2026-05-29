08:25, 29 мая 2026Россия

Объекты промышленности загорелись в Волгоградской области после налета ВСУ

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

В Волгоградской области после налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись несколько промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Города Андрей Бочаров.

Как рассказал чиновник, несколько возгораний возникли на объектах топливно-энергетического комплекса в самом Волгограде. Кроме того, пожар вспыхнул на заводе синтетического волокна в городе Волжский. «На данный момент все возгорания ликвидированы», — рассказал глава регионаю

Отдельно Бочаров сообщил о потерях среди местных жителях. По его словам, при ударе не выжил 60-летний мужчина, еще два человека пострадали.

Ранее сообщалось, что и в Ярославской области загорелись промышленные объекты с топливом после попадания во время атаки ВСУ.

