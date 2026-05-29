Промышленные объекты с топливом загорелись в регионе центральной России после удара ВСУ

Губернатор Евраев: В Ярославской области после атаки ВСУ загорелись резервуары с топливом

В Ярославской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись резервуары с топливом. О пожаре сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Чиновник рассказал, что в этом граничащем с Московской областью регионе центральной России отразили большинство ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, однако в один из промышленных объектов с топливом «произошло попадание».

«Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — объявил Евраев.

Ранее сообщалось, что над Ростовской областью за ночь были уничтожены более 80 БПЛА.