Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:34, 29 мая 2026Россия

Промышленные объекты с топливом загорелись в регионе центральной России после удара ВСУ

Губернатор Евраев: В Ярославской области после атаки ВСУ загорелись резервуары с топливом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Ярославской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись резервуары с топливом. О пожаре сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Чиновник рассказал, что в этом граничащем с Московской областью регионе центральной России отразили большинство ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, однако в один из промышленных объектов с топливом «произошло попадание».

«Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — объявил Евраев.

Ранее сообщалось, что над Ростовской областью за ночь были уничтожены более 80 БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине

    Россиянин описал жителей США словами «с малых лет учат жадности и меркантильности»

    Москвичей предупредили об аномальной пятнице

    Названы способные помочь в борьбе с диабетом растения

    Сотрудник похоронного бюро рассказал о паранормальных случаях на работе

    Белый дом опубликовал базу данных нелегальных мигрантов под видом сайта о пришельцах

    Экс-аналитик ЦРУ выступил с тревожным заявлением о Европе и России

    Промышленные объекты с топливом загорелись в регионе центральной России после удара ВСУ

    Расправившейся с аниматорами банде огласили вердикт в российском регионе

    Мужчина впервые занялся сексом в 26 лет и сделал неловкое открытие о себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok