Россия
07:07, 29 мая 2026Россия

Губернатор Ростовской области рассказал о массированной атаке БПЛА ВСУ

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Ростовская область вновь подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, в ночь на 29 мая в небе было уничтожено более 80 беспилотников.

Атаке подверглись девять райнов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский.

Информации о разрушениях и пострадавших не было.

ВСУ также атаковали Донецкую Народную Республику (ДНР), там погибли мирные жители. Вражеские дроны также ударили по территории детского сада в Энергодаре.

