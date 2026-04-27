Путин получил послание от верховного лидера Ирана

Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана

Президент России Владимир Путин заявил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.

Слова политика прозвучали в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. Посление российскому лидеру было передано на прошлой неделе.

В свою очередь Путин попросил иранского министра передать Хаменеи пожелания благополучияи всего доброго.

Ранее Путин выразил надежду, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего наступит мир на Ближнем Востоке.