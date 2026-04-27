Путин получил послание от верховного лидера Ирана

Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamed Jafarnejad / WANA / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.

Слова политика прозвучали в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. Посление российскому лидеру было передано на прошлой неделе.

В свою очередь Путин попросил иранского министра передать Хаменеи пожелания благополучияи всего доброго.

Ранее Путин выразил надежду, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего наступит мир на Ближнем Востоке.

