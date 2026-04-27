12:57, 27 апреля 2026Мир

В Кремле анонсировали важные переговоры Путина

Песков: Важность предстоящей беседы Путина и главы МИД Ирана трудно переоценить
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Важность предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи трудно переоценить, учитывая обстановку на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент отправится в президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге, где он проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Ирана Аракчи. Состоится беседа, и важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке», — указал представитель Кремля.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Аракчи проведет встречу с Путиным. В ходе своего визита глава МИД Исламской Республики обсудит с российскими официальными лицами состояние переговоров с США и другие вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

