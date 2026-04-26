Глава МИД Ирана встретится с Путиным

19:54, 26 апреля 2026Мир

Глава МИД Ирана Аракчи посетит Россию 27 апреля для встречи с Путиным
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит Россию 27 апреля и проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали, передает агентство ISNA.

«Визит состоится в понедельник, и в ходе него Аракчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», — рассказал дипломат.

Сообщается, что в ходе визита в Москву глава иранского МИД обсудит с российскими официальными лицами состояние переговоров с США и другие вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженный конфликт с Ираном закончится «очень скоро». При этом американский лидер пообещал одержать «большую победу».

