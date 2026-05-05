Трамп сделал заявление об уничтожении Вооруженных сил Ирана

18:44, 5 мая 2026

Трамп: США фактически уничтожили Вооруженные силы Ирана за две недели
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

США фактически уничтожили Вооруженные силы (ВС) Ирана, сделав это «примерно за две недели». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, трансляцию ведет Белый дом на своем YouTube-канале.

«Им [Ирану] не нравится играть с нами в игры. Совсем не нравится. Вы это увидите. Со временем вы это поймете. Я думаю, вы это уже видели. Мы фактически уничтожили их вооруженные силы примерно за две недели», — утверждает президент США.

29 апреля телеканал Press TV со ссылкой на источники сообщил, что Иран готов принять практические и беспрецедентные военные меры в случае продолжения морской блокады со стороны США. Отмечается, что ВС Ирана настаивают на необходимости дать «карающий ответ» на действия Вашингтона.

27 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Тегерана. Дипломат подчеркнул, что отношения между двумя странами носят стратегический характер на самом высоком уровне и будут укрепляться в дальнейшем.

