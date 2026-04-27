Глава МИД Ирана поблагодарил Путина

Глава МИД Ирана Аракчи поблагодарил Путина за поддержку Тегерана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Тегерана. Его слова передает РИА Новости.

«Мы благодарны вам за прочные и сильные позиции в поддержку Исламской Республики Иран», — сказал глава иранского МИД.

Аракчи подчеркнул, что отношения между Ираном и Россией носят стратегический характер на самом высоком уровне и будут укреплять в дальнейшем.

Ранее Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на прошлой неделе. Он также попросил Аракчи передать ему пожелания благополучия и всего доброго.