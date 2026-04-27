Глава МИД Ирана поблагодарил Путина

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:09, 27 апреля 2026Мир

Глава МИД Ирана Аракчи поблагодарил Путина за поддержку Тегерана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Тегерана. Его слова передает РИА Новости.

«Мы благодарны вам за прочные и сильные позиции в поддержку Исламской Республики Иран», — сказал глава иранского МИД.

Аракчи подчеркнул, что отношения между Ираном и Россией носят стратегический характер на самом высоком уровне и будут укреплять в дальнейшем.

Ранее Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на прошлой неделе. Он также попросил Аракчи передать ему пожелания благополучия и всего доброго.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok