19:30, 5 мая 2026Мир

МИД России обратился к участникам конфликта на Ближнем Востоке

Захарова предупредила о возможности провокаций по срыву мира в Персидском заливе
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Странам Ближнего Востока необходимо быть бдительными в отношении возможных провокаций, направленных на срыв мирных усилий в зоне Персидского залива. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«С сожалением отмечаем, что развитие событий вокруг Ирана свидетельствует о пробуксовке переговорного процесса по урегулированию ситуации в зоне Персидского залива (...). Любое действие может привести к возобновлению масштабной вооруженной конфронтации (...). Важно сохранять бдительность в отношении возможных провокаций со стороны отдельных сил, которые стремятся сорвать мирные усилия», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия призывает все стороны конфликта проявить максимальную выдержку и сдержанность, а также выступает за решение имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами.

Ранее портал Axios сообщил, что США возобновят атаки на Иран, если Тегеран предпримет какие-либо действия против операции «Свобода», целью которой является сопровождение американскими военно-морскими силами торговых судов, застрявших в акватории.

