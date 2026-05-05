19:45, 5 мая 2026

Трамп увидел выгоду в конфликте с Ираном

Трамп: США заключает потрясающие сделки из-за перекрытия Ормузского пролива
Вячеслав Агапов

Фото: Evan Vucci / Reuters

США заключает со странами Азии потрясающие сделки в результате перекрытия Ормузского пролива. Выгоду в конфликте с Ираном увидел американский президент Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.

На конференции в Белом доме лидер страны заявил, что в результате блокировки транспортной артерии, через которую на мировые рынки поступали энергоресурсы из стран Персидского залива, азиатские государства обратились за американскими нефтью и газом.

«Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией (...) Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану. Штат Аляска, кстати, находится очень близко ко многим азиатским странам», — пояснил Трамп.

По данным Yahoo Finance, президент США Дональд Трамп собрался надолго заблокировать Ормузский пролив, надеясь, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы. Трамп надеется, что зависимая от экспорта экономика этого ближневосточного государства рухнет раньше, чем рост цен на топливо, дефицит поставок и возобновившаяся инфляция нанесут неприемлемый ущерб американским потребителям и союзникам за рубежом, отмечают источники.

