22:56, 5 мая 2026Мир

Госдеп подтвердил завершение операции США «Эпическая ярость» против Ирана

Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио. Фото: Globallookpress.com

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что США завершили операцию «Эпическая ярость» против Ирана. Его заявление цитирует РИА Новости.

Глава Госдепартамента уточнил, что американский президент Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении этого этапа.

«Операция "Эпическая ярость" завершена. Как только президент уведомил Конгресс, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции "Проект Свобода"», — сообщил Рубио.

Ранее Трамп оповестил Конгресс США о том, что считает военную операцию против Ирана законченной. Американский лидер направил послание спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону.

