Госдеп подтвердил завершение операции США «Эпическая ярость» против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что США завершили операцию «Эпическая ярость» против Ирана. Его заявление цитирует РИА Новости.
Глава Госдепартамента уточнил, что американский президент Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении этого этапа.
«Операция "Эпическая ярость" завершена. Как только президент уведомил Конгресс, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции "Проект Свобода"», — сообщил Рубио.
Ранее Трамп оповестил Конгресс США о том, что считает военную операцию против Ирана законченной. Американский лидер направил послание спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону.