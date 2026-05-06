Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:09, 6 мая 2026Мир

США на время прекратят проводить суда через Ормузский пролив

Трамп: США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до сделки с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом он сообщил в Truth Social.

Он объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода» до сделки с Тегераном.

«Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии "Проект свобода" будет приостановлена на короткий период», — указал Трамп.

Ранее глава Белого дома анонсировал операцию по сопровождению торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе из-за военного конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В результате удара беспилотников в Крыму погибли пять человек

    На Украине признали серьезный ущерб объектам добычи газа в результате последних атак

    Мужчина хитроумно отомстил любившим задерживать лифт на своем этаже соседям

    США на время прекратят проводить суда через Ормузский пролив

    Японский депутат указал на бессмысленность санкций против России

    Западу указали на стратегический провал в отношении Украины

    Учительница 12 раз занялась сексом со школьником в доме родителей и получила год тюрьмы

    Бесплатное обновление смартфонов Samsung сорвали

    В Грузии задержали чиновника по обвинению в работе на иностранную разведку

    Российский посол рассказал о последствиях антироссийского курса Берлина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok