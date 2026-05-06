США на время прекратят проводить суда через Ормузский пролив

Трамп: США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до сделки с Ираном

США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом он сообщил в Truth Social.

Он объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода» до сделки с Тегераном.

«Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии "Проект свобода" будет приостановлена на короткий период», — указал Трамп.

Ранее глава Белого дома анонсировал операцию по сопровождению торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе из-за военного конфликта.