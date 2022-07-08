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Двухлетний россиянин упал в ядовитую лужу в парке и получил химические ожоги

В Татарстане двухлетний мальчик получил химические ожоги после падения в лужу в парке

В Нижнекамске Республики Татарстан двухлетний мальчик получил химические ожоги после падения в ядовитую лужу в местном парке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации издания, ребенок упал в лужу возле ларька с кукурузой, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Родители не придали этому значение, однако дома обнаружили на ногах ребенка сильные повреждения. Мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ожоги первой и второй степени.

По словам отца пострадавшего ребенка, слив, куда работники ларька с кукурузой выливали масло и другие отходы производства, засорился за несколько дней до инцидента, из-за чего рядом образовалась лужа. После этого торговцы якобы оставили заявку на его прочистку.

Родители мальчика взяли образец жидкости из лужи для проведения экспертизы. Они намерены судиться и уже готовят заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор.

В октябре 2021 года двухлетняя девочка играла на детской площадке в Москве и получила химический ожог. Предположительно, кто-то облил горку, на которой она каталась, химическим составом.

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Константин Лысяков
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