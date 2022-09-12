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Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело из-за пожара на квесте в Москве

Прокуратура просит возбудить дело из-за пожара на квесте в Москве с пятью пострадавшими
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Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Прокуратура просит возбудить уголовное дело по факту возгорания на квесте в Москве, в результате которого пострадали пять человек: трое подростков и двое взрослых. Об этом сообщили «Ленте.ру» в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В прокуратуре предоставили видео с места ЧП.

На кадрах видны помещения здания на Новохохловской улице, где проводился квест.

Ранее 12 сентября сообщалось, что пять человек — три подростка и двое сотрудников игрового клуба — пострадали во время прохождения квеста на юго-востоке Москвы 11 сентября. Во время мероприятия взорвался небольшой газовый баллон и начался пожар. Пострадавшие получили ожоги. Двое несовершеннолетних госпитализированы.

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Любовь Ширижик
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