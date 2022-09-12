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После пожара на квесте в Москве с шестью пострадавшими завели дело

СКР: в пожаре на квесте в Москве пострадали 4 подростков и двое взрослых, возбуждено дело
СюжетПожар в Москве:
Начало событий в новости Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело из-за пожара на квесте в Москве

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на квесте в Москве, в результате которого пострадали шесть человек: четверо подростков и двое взрослых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следствие изучает служебную документацию, ведет допрос сотрудников игрового клуба и участников мероприятия. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

По данным СКР, вечером 11 сентября во время проведения игры в помещении здания на улице Новохохловская произошло возгорание. Ожоги получили двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних участников в возрасте 14 и 15 лет.

Ранее 12 сентября прокуратура Москвы сообщала о направлении в следственные органы материалы своей проверки.

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Любовь Ширижик
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