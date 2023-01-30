Отец пострадавшего на квесте в Москве школьника рассказал о случившемся

Отец получившего травмы на квесте школьника заявил, что домой сын пришел с гематомами

Отец девятиклассника, который при прохождении квеста в Москве получил травмы, рассказал о случившемся. Его слова приводит РЕН ТВ.

«Там [на квесте] и девочек швыряли, и мальчиков били. Но так как он самый большой в этой компании, то удар весь взял на себя. Мутузили его, держали, садились на него, били по ногам. Естественно, никакого разрешения как родители мы не давали. Он ничего не подписывал и не соглашался на это. Никто не знал, что квест будет в таком формате проходить», — заявил отец мальчика.

По его словам, школьник после квеста пришел домой с большими гематомами и ссадинами на теле, ему было тяжело дышать. Мужчина решил отвести сына в больницу, где врачи диагностировали у школьника ушиб грудной клетки. Сам подросток сообщил, что во время квеста он не раз ударялся головой, так как его толкали ведущие.

О случившемся стало известно в понедельник, 30 января. Школьник участвовал в квесте вместе со сверстниками, отмечая день рождения подруги.