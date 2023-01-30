В Москве девятиклассник попал в больницу после квеста

РЕН ТВ: подросток попал в больницу с гематомами после прохождения квеста в Москве

В Москве 16-летний подросток попал в больницу с гематомами после прохождения квеста. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 30 января.

По информации телеканала, девятиклассник вместе со сверстниками участвовал в игре. Вернувшись домой, юноша пожаловался отцу на то, что ведущие квеста толкали и били их.

Москвич обнаружил на теле сына гематомы. Подростка доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки. После осмотра школьника отпустили домой.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

В сентябре 2022 года сообщалось, что на юго-востоке столицы во время квеста загорелся газовый баллон. В результате ЧП пострадали пять человек, среди которых было двое подростков.

Позже было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).