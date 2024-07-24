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09:11, 24 июля 2024Силовые структуры

Второго аниматора квеста в Дагестане задержали

В Дагестане задержали второго аниматора квеста, на котором погибли две девушки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Дагестане силовики задержали второго аниматора квеста в Махачкале, во время прохождения которого две девушки получили несовместимые с жизнью ожоги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подозреваемого уже допросили. Вскоре решится вопрос о его аресте.

Ранее силовики задержали 18-летнего аниматора. Он проходит подозреваемым по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Молодой человек во время допроса подробно рассказал о трагедии.

Ночью 22 июля во время квеста произошло возгорание бензина, в результате которого пострадали две посетительницы. Спасти их не удалось.

На квест пришли две пары. В какой-то момент сотрудник поджег специальную перчатку и отбросил ее в сторону, но не рассчитал и попал на сложенные бензопилы с керосином, раздался взрыв.

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      Екатерина Кашурникова
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