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15:50, 22 июля 2024Силовые структуры

Аниматора квеста в Дагестане задержали

В Дагестане задержали аниматора квеста, на котором погибли две девушки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Дагестане силовики задержали 18-летнего аниматора квеста в Махачкале, во время прохождения которого две девушки получили несовместимые с жизнью ожоги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он проходит подозреваемым по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Молодой человек во время допроса подробно рассказал о трагедии.

По версии следствия, подозреваемый поджег перчатку, используемую при проведении игры, и кинул ее на пол, где была емкость с бензином. В результате произошел пожар, во время которого две девушки не выжили, а один местный житель получил ожоги.

Ранее сообщалось о возбуждении дела после случившегося.

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      Варвара Митина
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