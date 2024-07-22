Аниматора квеста в Дагестане задержали

В Дагестане силовики задержали 18-летнего аниматора квеста в Махачкале, во время прохождения которого две девушки получили несовместимые с жизнью ожоги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Он проходит подозреваемым по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Молодой человек во время допроса подробно рассказал о трагедии.
По версии следствия, подозреваемый поджег перчатку, используемую при проведении игры, и кинул ее на пол, где была емкость с бензином. В результате произошел пожар, во время которого две девушки не выжили, а один местный житель получил ожоги.
Ранее сообщалось о возбуждении дела после случившегося.