20:36, 13 марта 2026

Деми Мур подогрела слухи о приеме «Оземпика» из-за чрезмерной худобы на фестивале

Мария Винар

Фото: Tibrina Hobson / Getty Images

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур подогрела слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими звездами для похудения, из-за чрезмерной худобы на фестивале. Фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

63-летняя знаменитость посетила премию Actor Awards (ранее SAG Awards — прим. «Ленты.ру»), которая состоялась в Остине, штат Техас. Так, Мур выбрала для выхода в свет синее платье, оформленное глубоким V-образным декольте, высоким разрезом и оранжевым бантом на поясе. Кроме того, она дополнила образ массивными золотыми браслетами и босоножками с подвесками в виде вишен.

Читатели портала обратили внимание на нездоровый, по их мнению, внешний вид звезды. «Она выглядит неважно», «Неотфильтрованные фотографии, сделанные при солнечной погоде, показывают реальность того, что они пытаются скрыть с помощью фотошопа», «Пожалуйста, накормите эту женщину», «Она, может быть, и худая, но теперь перешла грань и стала некрасивой», «Похоже на следы "Оземпика"», — обсуждали они в комментариях под материалом.

В декабре прошлого года Деми Мур раскрыла отношение к старению фразой «замечательное время».

