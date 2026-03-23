Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 23 марта 2026Россия

Россиянка без причин напала на пенсионерку посреди улицы

Майя Назарова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Чите женщина без причин напала на пенсионерку посреди улицы. Россиянка избила ногами пожилую женщину и всячески ее оскорбляла, об этом стало известно порталу Chita.ru.

По сведениям издания, издевательства над бабушкой продолжались больше 10 минут. Горожанка наносила ей удары на глазах у прохожих и детей.

Только один человек вмешался в конфликт, он оттащил агрессивную горожанку. Пенсионерка поднялась с земли самостоятельно и ушла.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки жестоко избили пенсионерку в автобусе за замечание. После случившегося у пенсионерки ухудшилось здоровье. Она также решила подать гражданский иск и потребовать компенсацию вреда с обидчиков.

Еще раньше в Башкирии мужчина напал на пенсионерку в подъезде и избил ее ногами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

    Российские войска продвинулись у Славянска

    Ссора в гараже плохо закончилась для молодой россиянки

    Среди экипажа задержанного Францией танкера не оказалось граждан России

    Профессиональный «покупатель» отсудил миллионы за мелкий дефект на машине

    WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

    Синоптик раскрыл темпы таяния снега в Москве

    Названы главные причины жалоб мужчин на женщин

    Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

    Новый глава ЦПК назвал приоритетную задачу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok