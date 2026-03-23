Россиянка без причин напала на пенсионерку посреди улицы

В Чите женщина избила ногами пенсионерку посреди улицы

В Чите женщина без причин напала на пенсионерку посреди улицы. Россиянка избила ногами пожилую женщину и всячески ее оскорбляла, об этом стало известно порталу Chita.ru.

По сведениям издания, издевательства над бабушкой продолжались больше 10 минут. Горожанка наносила ей удары на глазах у прохожих и детей.

Только один человек вмешался в конфликт, он оттащил агрессивную горожанку. Пенсионерка поднялась с земли самостоятельно и ушла.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки жестоко избили пенсионерку в автобусе за замечание. После случившегося у пенсионерки ухудшилось здоровье. Она также решила подать гражданский иск и потребовать компенсацию вреда с обидчиков.

Еще раньше в Башкирии мужчина напал на пенсионерку в подъезде и избил ее ногами.