В российском регионе мужчина избил ногами пенсионерку

В Башкирии мужчина напал на пенсионерку в подъезде и избил ее ногами

В Башкирии мужчина напал на пожилую женщину в подъезде дома и избил ее ногами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, инцидент произошел в доме на улице Кортунова в Октябрьском. Подозреваемый сначала набросился на соседку, а затем на свидетельницу его агрессии. Он несколько раз пнут пенсионерку и нецензурно выругался.

Жители дома рассказали, что мужчина уже проявлял агрессию: он бегает по коридорам с тесаком и битой, пытается выбить двери соседям. В полицию уже поступали жалобы на дебошира.

Ранее стало известно, что в Ульяновске 25-летний таксист избил битой 23-летнего и 28-летнего пассажиров.