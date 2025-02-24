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14:50, 24 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчина избил ногами пенсионерку

В Башкирии мужчина напал на пенсионерку в подъезде и избил ее ногами
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Башкирии мужчина напал на пожилую женщину в подъезде дома и избил ее ногами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, инцидент произошел в доме на улице Кортунова в Октябрьском. Подозреваемый сначала набросился на соседку, а затем на свидетельницу его агрессии. Он несколько раз пнут пенсионерку и нецензурно выругался.

Жители дома рассказали, что мужчина уже проявлял агрессию: он бегает по коридорам с тесаком и битой, пытается выбить двери соседям. В полицию уже поступали жалобы на дебошира.

Ранее стало известно, что в Ульяновске 25-летний таксист избил битой 23-летнего и 28-летнего пассажиров.

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