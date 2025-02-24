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13:50, 24 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе таксист избил битой двух пассажиров

В Ульяновске задержали таксиста, избившего битой двух пассажиров
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Ульяновске 25-летний таксист избил битой 23-летнего и 28-летнего пассажиров. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в салоне машины трое мужчин поссорились. Конфликт перерос в драку. Тогда водитель достал из багажника биту и стал избивать по голове одного потерпевшего, а затем другого. Одного из раненых госпитализировали.

Отмечается, что таксист задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 45-летний мужчина напал на 64-летнюю пенсионерку из-за не понравившейся ему сметаны.

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