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14:37, 21 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин избил пенсионерку и забрал ее золото из-за невкусной сметаны

В Подмосковье мужчина избил пенсионерку из-за непонравившейся ему сметаны
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

В Подмосковье 45-летний мужчина напал на 64-летнюю пенсионерку из-за непонравившейся ему сметаны. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее данным, мужчина с пистолетом ворвался в дом к жительнице села Ярополец в Волоколамском городском округе. Он ударил потерпевшую по голове, сорвал с ее шеи две золотые цепочки с кулоном, снял золотое кольцо и забрал деньги.

Полицейские задержали мужчину. Он заявил, что хотел отомстить пенсионерке за якобы некачественную сметану, которую она ему продала. Возбуждено дело по части 3 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее стало известно, на Камчатке перед судом предстанет 47-летний мужчина, избивший приятеля битой из-за ящика водки.

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