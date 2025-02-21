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02:21, 21 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин избил собутыльника битой из-за водки

На Камчатке мужчина избил приятеля битой из-за ящика водки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

На Камчатке перед судом предстанет 47-летний мужчина, избивший приятеля битой из-за ящика водки. Об этом сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.

Отмечается, что конфликт произошел в ноябре прошлого года в городе Вилючинск. Мужчина выпивал в гостях у 31-летнего знакомого, и между ними возникло недопонимание. Причиной инцидента стал долг в виде денег и ящика водки.

После этого мужчина сходил к себе домой, взял биту и снова пришел к приятелю. Избив знакомого, он причинил тяжкий вред его здоровью. Уточняется, что соседи по лестничной клетке своевременно вызвали скорую помощь.

По данным следствия, нападавший признал свою вину. Уголовное дело по п. «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд рассмотрит дело против 37-летнего мужчины, дважды избившего знакомого, чтобы избавить его от алкоголизма.

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