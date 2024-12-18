В российском регионе мужчина дважды избил знакомого ради избавления его от алкоголизма

В Петербурге мужчина избил знакомого, чтобы избавить его от алкоголизма

В Петербурге суд рассмотрит дело против 37-летнего мужчины, дважды избившего знакомого, чтобы избавить его от алкоголизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, 14 октября обвиняемый в квартире дома на Заречной улице избил потерпевшего кулаками, ногами и бейсбольной битой. Затем они вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения. Мужчина объяснил, что таким образом он хотел отучить потерпевшего от алкогольной зависимости.

Дело возбуждено по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ. Оно уже передано в Выборгский районный суд.

Ранее стало известно, что в Дагестане любовники до смерти избили заставшего их дома мужа.