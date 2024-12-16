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20:54, 16 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка с любовником до смерти избили заставшего их дома мужа

В Дагестане любовники до смерти избили заставшего их дома мужа
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Абдула Магомедов / РИА Новости

В Дагестане завершено расследование дела женщины, забившей мужа куском плинтуса, а затем позвонившей в полицию и заявившей о нападении неизвестных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Трагедия произошла в Хасавюрте в 2023 году. Следователи выяснили, что пострадавший вернулся ночью домой и увидел жену с любовником. Пара избила мужчину до смерти. Затем у возлюбленных созрел план. Женщина позвонила в полицию и заявила, что в квартиру вломились двое неизвестных, которые ударили ее и расправились с мужем. Любовник замаскировался и ушел из дома до приезда правоохранителей.

Силовики проверили записи с камер видеонаблюдения и установили, что посторонних людей в тот день в доме не было. Вскоре пару задержали и отправили в СИЗО.

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