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20:15, 27 декабря 2023Силовые структуры

Россиянка забила мужа плинтусом и пыталась выдать это за нападение неизвестных

Жительница Дагестана забила мужа плинтусом и выдала это за нападение неизвестных

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Дагестане женщина забила мужа куском плинтуса, а затем позвонила в полицию, заявив о нападении неизвестных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, все произошло в Хасавюрте. Полицейским женщина пояснила, что накануне вместе с мужем праздновала его возвращение из Дубая. В какой-то момент в квартиру вломились двое неизвестных, которые ударили ее и расправились с мужем.

Силовики проверили записи с камер видеонаблюдения и установили, что посторонних людей в тот день в доме не было. По их данным, мужчина избил жену, после чего потерпевшая взяла кусок плинтуса и отомстила мужу, пока он спал.

Ранее мужчина в Ставропольском крае сбил на машине семилетнюю племянницу и попытался выдать случившееся за несчастный случай.

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      Олеся Мицкевич
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