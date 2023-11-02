Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:01, 2 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин сбил семилетнюю племянницу и попытался выдать это за несчастный случай

В Ставрополе дядя сбил семилетнюю племянницу и утверждал, что она упала в подвал

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ставропольском крае дядя сбил на машине семилетнюю племянницу и попытался выдать это за несчастный случай. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, 29 октября в больницу Ставрополя доставили ребенка с тяжелыми травмами. У нее был ушиб головного мозга средней степени и отек, закрытая черепно-мозговая травма и множество ссадин. Вскоре девочку перевели в другую больницу, чтобы провести операцию. Родственники рассказали, что потерпевшая якобы упала в подвал дома.

Правоохранители допросили родных девочки и не поверили в историю про подвал. Позже они выяснили, что школьницу сбили на автомобиле. Причем сделал это дядя пострадавшей, а остальные члены семьи решили его прикрыть. Теперь по факту произошедшего возбуждено дело.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили на свидании в театре

      Морские звезды оказались головами

      Латвия введет запрет на нахождение в стране российских машин

      В Госдуме раскритиковали предложение ввести отцовский капитал

      Молдавия договорилась о поставках газа с Турцией

      На Украине задержали представившегося Иисусом кладбищенского вора

      В России изменили правила расчета нефтегазовых доходов бюджета

      Арестович захотел баллотироваться в президенты Украины

      Принятый за еврея врач из видео с погромом в Махачкале раскрыл детали спасения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости