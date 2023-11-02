Россиянин сбил семилетнюю племянницу и попытался выдать это за несчастный случай

В Ставрополе дядя сбил семилетнюю племянницу и утверждал, что она упала в подвал

В Ставропольском крае дядя сбил на машине семилетнюю племянницу и попытался выдать это за несчастный случай. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, 29 октября в больницу Ставрополя доставили ребенка с тяжелыми травмами. У нее был ушиб головного мозга средней степени и отек, закрытая черепно-мозговая травма и множество ссадин. Вскоре девочку перевели в другую больницу, чтобы провести операцию. Родственники рассказали, что потерпевшая якобы упала в подвал дома.

Правоохранители допросили родных девочки и не поверили в историю про подвал. Позже они выяснили, что школьницу сбили на автомобиле. Причем сделал это дядя пострадавшей, а остальные члены семьи решили его прикрыть. Теперь по факту произошедшего возбуждено дело.