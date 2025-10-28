Подростки жестоко избили российскую пенсионерку за замечание

В Петербурге подростки жестоко избили пенсионерку в автобусе за замечание

В Санкт-Петербурге подростки жестоко избили пенсионерку в автобусе за замечание. Об этом сообщает 360.ru.

Пострадавшая рассказала, что группа школьников громко слушала музыку с нецензурной лексикой в автобусе №326, из-за чего она решила сделать им замечание. В ответ на это один из подростков ударил женщину в грудь.

«Я летала по салону, как фантик, а телефон — как бабочка», — рассказала женщина.

Женщина добавила, что в ответ на первый удар она рефлекторно ударила нападавшего, после чего ее избиение продолжилось. Водитель при этом, как отметила пенсионерка, не остановил автобус и не вызвал сотрудников правоохранительных органов.

После случившегося у пенсионерки ухудшилось здоровье: у нее скачет давление, врачи назначили ей лекарства. Пострадавшая намерена подать гражданский иск и потребовать компенсацию вреда.

Ранее в Воронеже толпа девочек-подростков жестоко избила двух школьниц. На кадрах видно, как агрессоры таскают одну из жертв за волосы. В то же время девочке наносятся удары ногой. Судя по записи, на месте происшествия в этот момент находились около десяти человек разного возраста.