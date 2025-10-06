Толпа подростков жестоко избила двух школьниц в российском городе и попала на видео

В Воронеже девочки-подростки толпой избили двух школьниц

В Воронеже толпа девочек-подростков жестоко избила двух школьниц. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал «Блокнот Воронеж».

На кадрах видно, как агрессоры таскают одну из жертв за волосы. В то же время девочке наносятся удары ногой. Судя по записи, на месте происшествия в этот момент находились порядка 10 человек разного возраста.

По словам матери одной из пострадавших, 2 октября знакомый мальчик предложил ее 14-летней дочери с 12-летней подругой приехать в другой микрорайон. Однако на месте на них без объяснений напала толпа из пяти других девочек, среди которых были четверо учениц одной с пострадавшими школы.

Как утверждает собеседница издания, вокруг собралось около 20 очевидцев, которые вместо помощи снимали избиение на видео. «Одна схватила за шею, другие били. Когда девочки пытались спросить, за что, им никто не ответил. Наших девочек не только избивали, но и оплевывали, потом фотографировались с ними избитыми. Таскали за волосы, возили лицом по асфальту», — рассказала она.

В результате школьниц спас прохожий, который вызвал полицию. Врачи диагностировали у старшей школьницы ушибы головы и шеи, что привело к необходимости носить специальный воротник. Кроме того, у нее болят руки и ноги. У 11-летней девочки выявили травмы живота.

Предполагаемой причиной конфликта стали джинсы, которые нравились одной из нападавших, купленные избитой школьницей. Также рассматривается в качестве одной из версий ревность из-за мальчика.

Ранее в Нерехте Костромской области толпа из 11 подростков избила и поставила на колени 12-летнюю школьницу. Происходящее агрессоры сняли на видео, которое сами и распространили по сети.