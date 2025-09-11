Российские подростки толпой избили 12-летнюю школьницу и поставили ее на колени

В Нерехте Костромской области толпа подростков из 11 человек избила и поставила на колени 12-летнюю школьницу. Об этом сообщило издание top24news.ru.

По его данным, ровесники били девочку и заставляли ее извиняться на коленях. Они снимали все на камеру, после чего распространили кадры в сети.

Как сообщило управление МВД по Костромской области в Telegram, мать девочки после происшествия написала заявление в полицию. Инспекторы ПДН уже опросили участников нападения и направили пострадавшую на судебно-медицинскую экспертизу. Прокуратура после случившегося начала проверку.

