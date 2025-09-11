Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:28, 11 сентября 2025Россия

Российские подростки толпой избили 12-летнюю школьницу и поставили ее на колени

В Нерехте толпа подростков избила 12-летнюю школьницу и поставила на колени
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Нерехте Костромской области толпа подростков из 11 человек избила и поставила на колени 12-летнюю школьницу. Об этом сообщило издание top24news.ru.

По его данным, ровесники били девочку и заставляли ее извиняться на коленях. Они снимали все на камеру, после чего распространили кадры в сети.

Как сообщило управление МВД по Костромской области в Telegram, мать девочки после происшествия написала заявление в полицию. Инспекторы ПДН уже опросили участников нападения и направили пострадавшую на судебно-медицинскую экспертизу. Прокуратура после случившегося начала проверку.

Ранее в Челябинске толпа подростков избила 16-летнего сына не вернувшегося с фронта участника специальной военной операции (СВО) и потребовала от него денег.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Им грозит опасность». На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Киева

    Россиянка предостерегла туристов от пяти ошибок при путешествии в Дубай

    Загадочные следы на чердаке старого дома озадачили пользователей

    Раскрыт действенный метод защиты мозга от старения

    Внешность популярной 81-летней актрисы на фото папарацци вызвала споры в сети

    Российские подростки толпой избили 12-летнюю школьницу и поставили ее на колени

    Ценам на золото предсказали скачок

    В Крыму назвали тупиковой идею Макрона о войсках на Украине

    Два задержанных человека оказались непричастны к покушению на соратника Трампа

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости