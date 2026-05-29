14:20, 29 мая 2026

Каллас отреагировала на падение беспилотника в Румынии и пригрозила России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Удар российского беспилотника по жилым домам в румынском Галаце стал вопиющим нарушением суверенитета страны и воздушного пространства Европы. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в социальной сети X.

«Россия давно перестала уважать границы. Нельзя позволять Москве безнаказанно нарушать европейское воздушное пространство», — написала она.

По словам Каллас, накануне главы МИД стран Евросоюза пообещали усилить давление на Россию, увеличить помощь Украине и вложиться в обороноспособность Европы.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв, который попал на видео.

Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара дрона по жилому дому загорелась квартира на десятом этаже. Жильцы эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.

