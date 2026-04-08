Тушу кита нашли в реке

В США серый кит заплыл вглубь материка

В реке Уиллапа, США, обнаружили молодого серого кита. Об этом пишет Need To Know.

По неизвестной причине кит заплыл вглубь материка на 32 километра. Первым его заметил Роб Аллан — сотрудник Департамента рыболовства и дикой природы штата Вашингтон. Пока власти думали, как вернуть кита обратно в океан, они призывали всех держаться от него подальше.

Тогда Аллан говорил, что переживать не о чем: серые киты — единственный вид китов, который способен питаться донными отложениями. Власти наблюдали за особью, однако в какой-то момент потеряли ее из виду. Когда кита снова нашли, он уже был мертв. Его тушу изучат.

За несколько дней до этого в том же штате на берег вынесло двух серых китов. Обе особи были истощены. На одной из них осталась травма от удара. Скорее всего, этот кит столкнулся с лодкой.

По словам Джона Каламбокидиса, основателя исследовательского коллектива Cascadia Research Collective, с начала 2026 года в Вашингтоне нашли шесть туш серых китов. Это число превышает стандартные для штата значения.

Ранее сообщалось, что молодой горбатый кит по кличке Тимми снова сел на мель у балтийского побережья Германии. Длина животного, по предварительным данным, составляет от 12 до 15 метров, его пол пока не установлен.