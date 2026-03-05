Реклама

11:27, 5 марта 2026

Иранский дрон упал в аэропорту Азербайджана

APA: Иранский дрон упал в аэропорту Нахичевани в Азербайджане
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Иранский дрон упал в аэропорту Нахичевани, столице одноименной автономии в составе Азербайджана. Кадры публикует агентство APA в Telegram-канале.

«Аэропорт Нахичевани подвергся атаке дрона со стороны Ирана», — сообщает азербайджанское СМИ. На кадрах дрон на полной скорости влетает в землю у здания местного терминала воздушной гавани.

Ранее Qazetchi со ссылкой на неназванные источники писало, что Азербайджан якобы перебросил свои войска к границе с Ираном. «Этот шаг предпринят на фоне четвертого дня войны США и Израиля против Ирана», — сообщает издание.

