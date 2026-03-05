Азербайджан атаковали два иранских дрона

МИД Азербайджана: Два иранских дрона атаковали аэропорт и школу в Нахичевани

Два иранских дрона атаковали аэропорт и школу в Нахичевани. Об этом заявила пресс-служба МИД Азербайджана.

«С территории Ирана были совершены атаки беспилотников на Нахичеванскую автономную республику. Один беспилотник врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике, а другой упал рядом со зданием школы в селе Шакарабад», — говорится в публикации.

Telegram-канал Mash заявил, что удары по Нахичевани наносились с помощью беспилотников модели «Шахед». Новостное агентство Clash Report позднее заявило в социальной сети X, что в атаке использовались дроны модели Arash-2, а не «Шахед».

В пресс-службе МИД Азербайджана также заявили, что в связи с инцидентом вызвали в ведомство посла Ирана Моджтаба Демирчилу. Отмечается, что ему будет представлена нота протеста.