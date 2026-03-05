Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 5 марта 2026Бывший СССР

Азербайджан атаковали два иранских дрона

МИД Азербайджана: Два иранских дрона атаковали аэропорт и школу в Нахичевани
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Два иранских дрона атаковали аэропорт и школу в Нахичевани. Об этом заявила пресс-служба МИД Азербайджана.

«С территории Ирана были совершены атаки беспилотников на Нахичеванскую автономную республику. Один беспилотник врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике, а другой упал рядом со зданием школы в селе Шакарабад», — говорится в публикации.

Telegram-канал Mash заявил, что удары по Нахичевани наносились с помощью беспилотников модели «Шахед». Новостное агентство Clash Report позднее заявило в социальной сети X, что в атаке использовались дроны модели Arash-2, а не «Шахед».

В пресс-службе МИД Азербайджана также заявили, что в связи с инцидентом вызвали в ведомство посла Ирана Моджтаба Демирчилу. Отмечается, что ему будет представлена нота протеста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание Минобороны Израиля. Последствия ракетного удара попали на видео

    Крупнейшая финансовая организация заявила о глобальном бедствии

    На российском маркетплейсе нашли тысячи фейковых вещей Nike и Adidas

    16-летняя россиянка лишилась части пальца на квесте и попала на видео

    ФСБ со спецназом ворвались к российской активистке

    Популярный у россиян анализ сравнили с гаданием на кофейной гуще

    Гуменник рассказал о сожалении об одной вещи на Олимпиаде

    МИД Ирана прокомментировал слова Уиткоффа о хвастовстве ядерным потенциалом

    Гособвинитель запросил срок для ведущей Татьяны Лазаревой

    Названы помогающие укрепить кости молочные продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok